"اقتراح برغبة" للنائبة غادة صقر بشأن الركود التام فى صناعة الأثاث بدمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة بشأن الركود التام في صناعة وتصنيع وتسويق الأثاث بمحافظة دمياط، وأيضاً ارتفاع أسعار الخامات مما أدى إلى ارتفاع سعر الأثاث المصرى مقارنة بالمستورد وأدى ذلك إلى عزوف السوق المحلى عن شراء الأثاث. وطالبت "صقر"، بإحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة حول مبادرة لتنشيط صغار صناع الأثاث بمحافظة دمياط ومساعدة الشباب المقبلين على الزواج على فرش وحدتهم السكنية من خلال أثاث محافظة دمياط، تحت عنوان "مبادرة ستر بنتك" على أن يتم التنسيق بين الورش الصغيرة بمحافظة دمياط وصندوق تحيا مصر كضامن للشباب المصرى وإحدى البنوك المصرفية.

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