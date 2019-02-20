شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب يستقبل اعضاء الحوار المصرى الأمريكى بمقر البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأربعاء، السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان أعضاء الحوار المصرى الأمريكى، برئاسة القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وذلك في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب المصري ومنهم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤوت الدينية، والنائبة مارجريت عازر، والنائبة ماريان عازر، والنائبة نادية هنري والنائب ثروت بخيت، والنائب عماد جاد.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد محمود الشريف، وكيل البرلمان بالوفد داخل مجلس النواب، برئاسة القس أندرية زكي، مشيراً إلى الدور الهام الذى تلعبة هذه اللقاءات فى دعم العلاقات المصرية الأمريكية، وإيصال الصورة الصحيحة إلي أبناء الشعب الأمريكى.

وبدوره أكد القس أندرية زكي، عن سعادته ووفد أعضاء الحوار المصري الأمريكي فى زيارة البرلمان المصرى لاسيما وأنه يلعب دورا مهماً في عملية التطوير التي تشهدها مصر.

وكان أعضاء الحوار المصرى الأمريكى قد التقوا يوم الاثنين الماضى، بالمفتى، وقال القس أندريه رئيس الإنجيلية، إن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات القوية التى نعتز بها مع فضيلة المفتى، وأهميتها لنشاط برنامج الحوار المصرى الأمريكى، بمنتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية."

وقال زكي، إن جولات الحوار السابقة حققت نجاحًا كبيرا خلال جلسات العمل التي استمع فيها كل طرف لرؤية الطرف الآخر، والتى جرى من خلالها تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع المصرى والأمريكى لدى الطرفين، لا سيما عقب ثورة 30 يونيو، كما أكد على أن مثل هذة اللقاءات الرسمية التيى عقدت مع عدد من المسئولين المصريين والأمريكيين ساهمت فى بناء الثقة من أجل العيش المشترك.