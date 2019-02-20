الرئيس عون: نرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين ونستغرب مواقف بعض الدول الكبرى

أشار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في كلمة له أمام مجلس ​نقابة المحررين​ الى أننا "نرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين ونستغرب مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين وتريد ان تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة"، مؤكدا أننا "لا خلافات داخل الحكومة وستكون حكومة ناجحة".

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