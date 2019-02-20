محمد بن سلمان يعلن استعداد السعودية للتعاون السياسي والاستخباراتي مع الهند

اعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداد السعودية للتعاون السياسي والاستخباراتي مع الهند، ولفت بعد لقائه رئيس الحكومة الهندية في نيودلهي، الى انه من المتوقع أن تتجاوز الفرص الاستثمارية في الهند الـ100 مليار دولار.
واكد الأمير محمد بن سلمان ان السعودية ليست بلدا فقط يبيع النفط بل يستثمر فيه، لافتا الى ان السعودية والهند تواجهان التحديات نفسها في مجابهة الإرهاب، وستتبادلان معلومات المخابرات.
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