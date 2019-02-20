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محمد بن سلمان يعلن استعداد السعودية للتعاون السياسي والاستخباراتي مع الهند

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اعلن ولي العهد السعودي استعداد ​​ للتعاون السياسي والاستخباراتي مع ​الهند​، ولفت بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ الهندية في ​نيودلهي​، الى انه من المتوقع أن تتجاوز الفرص الاستثمارية في الهند الـ100 مليار ​دولار​.

واكد الأمير محمد بن سلمان ان السعودية ليست بلدا فقط يبيع ​النفط​ بل يستثمر فيه، لافتا الى ان السعودية والهند تواجهان التحديات نفسها في مجابهة ​الإرهاب​، وستتبادلان معلومات المخابرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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