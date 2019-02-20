محمد بن سلمان يعلن استعداد السعودية للتعاون السياسي والاستخباراتي مع الهند

اعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعداد ​السعودية​ للتعاون السياسي والاستخباراتي مع ​الهند​، ولفت بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ الهندية في ​نيودلهي​، الى انه من المتوقع أن تتجاوز الفرص الاستثمارية في الهند الـ100 مليار ​دولار​.

واكد الأمير محمد بن سلمان ان السعودية ليست بلدا فقط يبيع ​النفط​ بل يستثمر فيه، لافتا الى ان السعودية والهند تواجهان التحديات نفسها في مجابهة ​الإرهاب​، وستتبادلان معلومات المخابرات.