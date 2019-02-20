المتحدث العسكري المصري: مقتل 8 مسلحين بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية محمد الرفاعي، في بيان، عن "إستهداف قوات ​مكافحة الإرهاب​ ب​شمال سيناء​ لسبع بؤر إرهابية وتمكنها من ​القضاء​ على 8 مسلحين شديدي الخطورة وتدمير عربتين مفخختين".

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