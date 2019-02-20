إيران تفرج عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ بعد احتجازهم شهرين

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان ​القضاة​ أن "​وزارة الخارجية الإيرانية​ قد أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا في ​طهران​ بقرار ​السلطات الإيرانية​ الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا قد دخلوا عن طريق الخطأ إلى ​المياه​ الإقليمية الإيرانية آواخر شهر كانون أول 2018".

ولفت إلى أن "قرار الإفراج تضمن الإكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة ​الصيد​ البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار".

وأعرب القضاة عن "شكر الأردن لقرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن المواطنين الثلاثة"، موضحا أن "الوزارة تابعت القضية ومنذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، وإستلام المواطنين الأردنيين الثلاثة وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة".