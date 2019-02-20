النشرة: استسلام جماعي لمسلحي داعش وعائلاتهم في الباغوز شرق ديرالزور

افاد مراسل "النشرة" في سوريا، عن "استسلام جماعي لمسلحي "داعش" وعائلاتهم في منطقة الباغوز شرق ​دير الزور​، وحتى الان وصلت 25 شاحنة محملة بمسلحي "داعش" وذويهم إلى نقاط ​قوات سوريا الديمقراطية​".

وكانت قافلة من 60 شاحنة دخلت البارحة بلدة الباغوز لإجلاء مسلحي داعش وذويهم، ومن المتوقع خروج المتبقين خلال ساعات أو أيام قليلة.