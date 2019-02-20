النشرة: استسلام جماعي لمسلحي داعش وعائلاتهم في الباغوز شرق ديرالزور

افاد مراسل "النشرة" في سوريا، عن "استسلام جماعي لمسلحي "داعش" وعائلاتهم في منطقة الباغوز شرق دير الزور، وحتى الان وصلت 25 شاحنة محملة بمسلحي "داعش" وذويهم إلى نقاط قوات سوريا الديمقراطية".
وكانت قافلة من 60 شاحنة دخلت البارحة بلدة الباغوز لإجلاء مسلحي داعش وذويهم، ومن المتوقع خروج المتبقين خلال ساعات أو أيام قليلة.
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