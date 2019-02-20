استقالة 3 نواب من حزب المحافظين على خلفية بريكست

أعلن ثلاثة نواب محافظين يؤيدون تنظيم استفتاء ثان حول "​بريكست​" استقالتهم من الحزب الحاكم لمعارضتهم للنهج الحكومي حول خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​.

وأعلنت آنا سوبري وهيدي آلن وساره وولاستون في رسالة إلى رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ نية الانضمام إلى "المجموعة المستقلة" التي أسسها سبعة نواب عماليين استقالوا من حزبهم.

ويأتي هذا فيما تتوجه ماي مجددا إلى ​بروكسل​ سعيا لإجراء تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي.