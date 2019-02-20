سكاي نيوز: نقل زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني إلى مستشفى بتركيا

أفادت مصادر تركية لقناة "​سكاي نيوز​ عربية" عن نقل زعيم "​جبهة النصرة​" ​أبو محمد الجولاني​ إلى ​مستشفى​ تركي في مدينة أنطاكيا. يذكر أن وكالة "سبوتنيك" الروسية كانت قد ذكرت بأن الجولاني أصيب خلال التفجير الإنتحاري الذي وقع في مدينة إدلب بسيارتين مفخختين وأدى إلى مقتل 24 شخصاً، مشيرة إلى أن الإنفجار استهدف اجتماعاً لجبهة "النصرة" في المدينة كان يحضره الجولاني.

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