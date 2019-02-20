دريان استقبل سفيرة استراليا وعدنان طرابلسي وعرض معهما للمستجدات

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفيرة أستراليا في لبنان ريبيكا غريندلاي في زيارة بروتوكولية وبحثت معه في أوضاع لبنان والمنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
واستقبل مقتي الجمهورية النائب عدنان طرابلسي يرافقه بدر الطبش وتم التداول في الأوضاع الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وتسلم المفتي دريان من العميد الركن نزار عبد القادر كتابه وطن بلا سياج.
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