دريان استقبل سفيرة استراليا وعدنان طرابلسي وعرض معهما للمستجدات

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ سفيرة ​أستراليا​ في لبنان ريبيكا غريندلاي في زيارة بروتوكولية وبحثت معه في أوضاع لبنان والمنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين.

واستقبل مقتي الجمهورية النائب ​عدنان طرابلسي​ يرافقه بدر الطبش وتم التداول في الأوضاع الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وتسلم المفتي دريان من العميد الركن ​نزار عبد القادر​ كتابه وطن بلا سياج.