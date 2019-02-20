توقيف السوري "أبو الغضب" في وادي حميد – عرسال لانتمائه لتنظيم داعش

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ مديرية التوجيه في بيان انه "بتاريخه، تمكنت دورية من ​مديرية المخابرات​ في ​وادي حميد​ – ​عرسال​، من توقيف السوري أحمد محمود الخطيب الملقب بـ "أبو الغضب" أو"أحمد حمزة"، لانتمائه إلى ​تنظيم داعش الإرهابي​ ولمشاركته إلى جانبه بالاعتداء على وحدات ​الجيش اللبناني​ ومراكزه خلال العام 2014. وقد بوشرت التحقيقات معه بإشراف القضاء المختص".

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