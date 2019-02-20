حاصباني: أنذرنا مستشفى الفنار بتصحيح وضعه خلال فترة وجيزة أو يطاله الإقفال

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ "أننا أنذرنا ​مستشفى​ ​الفنار​ بتصحيح وضعه خلال فترة وجيزة أو يطاله الإقفال ووزير الصحة الجديد ​جميل جبق​ اتّخذ الإجراء الذي كنّا اتبعناه بعد فترة التسليم والتسلّم". وفي حديث صحفي، لفت إلى أن "التقارير تُرفع عبر مدير عام ​وزارة الصحة​ من مصالح مختلفة وفور حصولنا على التقرير بشأن مستشفى الفنار إتخذنا الإجراء اللازم ووضعنا خطة بالنسبة لنقل المرضى".

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