شدياق عرضت والشامسي التعاون في مكافحة الفساد والحكومة الإلكترونية

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ في مكتبها في الوزارة، سفير ​الإمارات​ العربية المتحدة ​حمد الشامسي​ في زيارة بروتوكولية للتهنئة بتسلمها مهامها ​الجديدة​ في الوزارة. وشكل اللقاء مناسبة تناول خلالها الجانبان عمق العلاقات الثنائية، وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ولا سيما بعد زيارة ​البابا فرنسيس​ للإمارات وأهمية دور ​لبنان​ لما يشكله من ملتقى حوار دائم بين ​الديانات​ والثقافات. كما جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان ودولة الإمارات في مجال ​مكافحة الفساد​ والحكومة الإلكترونية وتنظيم الإدارة، حيث تندرج في أولويات دولة الإمارات التي هي مستعدة لتقديم الدعم فيها. وتطرق البحث الى إمكان عقد مؤتمر في ​أبو ظبي​ مع ​الحكومة اللبنانية​.

واستقبلت شدياق أيضا وفدا من منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي OECD برئاسة أليساندرو بلانتوني، مسؤول تحليل السياسات وشراكة الحكومة المفتوحة، لدرس الخطوات المتعلقة بإطلاق برنامج للتعاون الثنائي بين المنظمة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. كما تركز البحث على دعم المبادرات في مجال تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومسألة دعم تطوير برنامج عملي لتطبيق التحول الرقمي بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة المفتوحة (Open Government) على الصعيد المركزي في الإدارة اللبنانية من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.