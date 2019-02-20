بري: طلبت فتح دورة استثنائية في مجلس النواب من اجل عقد جلسات رقابية

نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ في لقاء الاربعاء اليوم قوله انه طلب فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي من اجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس الذي اكد عليها سابقاً. وقال ان جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت امراً واقعاً على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله وقد بدأت نتائجه تظهر. وجدد التأكيد على ان المعيار الأساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون.

واعتبر بري انه يجب ان يتوقف الترف الرسمي للبعض في التعاطي مع موضوع القرارت الصعبة التي ستأخذها الحكومة، مؤكداً ان هذه القرارات يجب ان لا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الأشكال، وانه يجب التركيز على هذا الامر على صعيد مجالات وبنود عديدة منها الأسفار والإيجارات والنفقات غير المجدية ووقف الهدر.

وكان بري التقى في اطار لقاء الاربعاء الوزير علي حسن خليل والنواب السادة: علي بزي، قاسم هاشم، فادي علامة، سليم عون، علي عمار، ايوب حميد، انور جمعة، غازي زعيتر، فيصل الصايغ، بلال عبدالله، انور الخليل، فؤاد مخزومي، ياسين جابر، ابراهيم عازار، هاني قبيسي، محمد خواجه، علي خريس، عدنان الطرابلسي، امين شري، جهاد الصمد، ابراهيم الموسوي وميشال موسى.

من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقيةً من رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق السيد عمار الحكيم.