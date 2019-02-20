أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"انتهاء التجمع على طريق عام ​المديرج​ - ​ضهر البيدر​، وحركة المرور طبيعية في المحلة". وكانت قد أعلنت الغرفة في وقت سابق، عن تجمّع للشاحنات على الطريق المذكورة".

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