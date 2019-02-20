صور| محافظ شمال سيناء: أتوبيسات خاصة لنقل المعلمين إلى مدارسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الأربعاء، وفدًا من نقابة المعلمين، لبحث متطلبات المرحلة القادمة، وطرق تفعيل آليات من شأنها دفع المنظومة التعليمية للأمام.

وأكد "شوشة" خلال اللقاء، أنه جرى تخصيص عدد من "الاتوبيسات" لنقل المعلمين من مدينة العريش إلى منطقة الشيخ زويد ورفح ومركزي الحسنة ونخل ومنطقة الميدان.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية لتيسير عبور أتوبيسات المعلمين.

من جانبه أكد محمد البحيري نقيب المعلمين، أن المنظومة التعليمية في محافظة شمال سيناء تحتاج إلى الدعم، مشيدًا بالجهود التي يبذلها محافظ الإقليم.

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