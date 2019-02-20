جامعة المنيا: بث مقررات التعليم المدمج إلكترونيا.. و15 مارس بدء الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إن منتصف مارس هو بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجميع برامج مركز التعليم المدمج، مشيرًا إلى البدء في بث المقررات الدراسية للبرامج المختلفة على موقع جامعة المنيا الرسمي خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك تفعيلًا لبرتوكول التعاون الموقع مع مركز الخدمات الإعلامية بالجامعة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة التعليم المدمج، وبحضور كل من: الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عواد فرغل أحمد مدير مركز التعليم المدمج، وعمداء الكليات، والدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأمين عام الجامعة، ومديرو شئون الطلاب، والتوجيه المالي والإداري، وأمين المركز أعضاء المجلس.

واستعرض مدير مركز التعليم المدرج، تقريرًا عن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أسفرت عن فصل 75 طالبًا وطالبة في عدد من برامج المركز، وعرض لمقترح إعداد لائحة خاصة بالتعليم الإلكتروني المدمج لتنظيم العمل به، مع الاستفادة من خبرات الجامعات الأخرى في هذا المجال، بوضع الأطر العامة والمعايير والشروط الأساسية للعمل بالمركز والموافقة على افتتاح البرامج المختلفة، والحرص على ربطها بالاحتياجات المجتمعية.

وأعلن مدير مركز التعليم المدمج، عن عقد الامتحانات البينية للمركز بدءًا من 20 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن المحاضرات التي ستبث على المواقع الإلكترونية للتعليم المدمج ستشتمل على تسجيل للمحتوى العلمي للمقرات الدراسية، وسيقوم بها أساتذة متخصصين وتهدف إلى إعداد الطلاب وتأهيلهم من خلال فصول غير تقليدية.