وزير الزراعة يؤكد مساندة أبطال مصر من رجال الجيش والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
استنكر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العمليات الإرهابية الخسيسة التي أصابت الوطن مؤخرًا، وأدت إلى استشهاد وإصابة بعض رجالنا البواسل الشرفاء من رجال الشرطة.
وأكد أبو ستيت - في نص البيان الصادر اليوم الأربعاء- مساندة وزارة الزراعة لرجال مصر الأبطال من الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لأرض الكنانة ولدحر الإرهاب الغاشم.
وأضاف وزير الزراعة، قائلًا: "نعاهد الله على حماية بلدنا الحبيبة بكل غالٍ ونفيس، وأن نبذل قصارى جهدنا لدفع عجلة التنمية والاستثمار"، متابعًا: "التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار وخالص الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل".
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