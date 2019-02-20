بالصور.. انطلاق فعاليات تقييم المرشدات بتعليم جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات تقييم المرشدات بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية التعليم واللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم والتي تضم كلا من جيهان الحمصاني، عزه العجوز، أسماء رزق.

وقال محمد عقل وكيل وزارة الترابية والتعليم، إن الكشافة والمرشدات أحد العناصر التي تحارب الإرهاب والتطرف، حيث إن فرق الكشافة والمرشدات تخلق جيلًا واعيًا يسعى إلى الابتكار والتعلم عن طريق الفهم وهذا هو الهدف من تطوير التعليم في الوقت الحالي.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تنمية المهارات والابتكارات لدى الطلاب وتشجع أنشطة المرشدات والكشافة.

وقدم "عقل" الشكر لممثلي الوزارة الذين حضروا تقييم المرشدات وطالب معلمي التربية الرياضية بمساعدة الطلاب في تنمية المهارات وتعظيم الاستفادة من النشاط الرياضي، وما يتعلق به من مسابقات وأنشطة مختلفة.