محافظ شمال سيناء: طرح المنطقة الصناعية ببئر العبد أمام المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، طرح المنطقة الصناعية ببئر العبد للمستثمرين طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة، مؤكدا اهتمام الدولة بتنمية سيناء وإقامة مشروعات تنموية في شتي القطاعات.

وأضاف المحافظ، خلال لقائه المهندس شرف الدين السيد، رئيس مجلس إدارة سيناء المصرية للاستثمار، أن المنطقة الصناعية ببئر العبد أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 1993، على مساحة مليون متر مربع بما يوازى 240 فدانًا، من بينها 150 فدانا للأنشطة الصناعية، 70 فدانا للطرق، 13.5 فدانا للخدمات، 6.5 فدان كمساحات خضراء.

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وبدوره استعرض المهندس شرف الدين السيد، رئيس مجلس إدارة سيناء المصرية للاستثمار، دراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع للسكر بالمنطقة الصناعية ببئر العبد ومصنع صديق للبيئة لتدوير القمامة ببئر العبد.

وأكد أشرف عليوة، مدير عام مكتب الاستثمار بالمحافظة، دراسة الطلب المقدم من الشركة، ومدى إقامة المشروعين وإنهاء جميع الإجراءات والموافقات الخاصة بهما.

حضر اللقاء كل من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، والمهندس حسن الحلواني، نائب رئيس مجلس إدارة سيناء المصرية للاستثمار، أشرف عليوة، مدير عام مكتب الاستثمار بديوان عام المحافظة.