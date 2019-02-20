بوتين: على أمريكا التخلي عن " أوهام" التفوق العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة الأمريكية " التخلي عن أوهام" تحقيق " التفوق العسكري المطلق".

وقال بوتين في خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسي البرلمان في موسكو إن رد روسيا" سوف يكون دائما فعالا وقويا".

وحذر بوتين من أن الصواريخ الأجنبية تمتلك قدرة الوصول لموسكو خلال عشر دقائق فقط، مضيفا" هذا تهديد خطيرللغاية لنا".

وقال بوتين" نحن مستعدون لإجراء مفاوضات بشأن قضية نزع السلاح، ولكننا لن نطرق بابا مغلقا، سوف ننتظر حتى ينضج شركاؤنا".