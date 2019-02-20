شاحنات تقل رجالاً ونساء وأطفالاً تغادر آخر جيب لـ"داعش" في شرق سوريا

غادرت عشر شاحنات على الأقل تقل رجالاً ونساء وأطفالاً، اليوم الأربعاء، البقعة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

ومن أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب الباغوز، أحصت الصحافية مرور أكثر من عشر شاحنات تقل عشرات الرجال الذين كان بعضهم يخفي وجهه، بالإضافة إلى نساء يرتدين النقاب وأطفال بينهم فتيات صغيرات محجبات.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي، "لدينا وحدات خاصة لإجلاء المدنيين، وبعد أيام عدة من المحاولة، استطعنا إخراج أول دفعة اليوم بنجاح".

وأشار إلى أن عدد الذين تم إجلاؤهم غير واضح، لكنهم سيتمكنون من معرفته لدى وصول الشاحنات إلى نقطة الفرز.

وأضاف "لا نعرف ما إذا كان بينهم دواعش، سنعرف ذلك في نقطة التفتيش"، موضحاً "لا يزال هناك مدنيون في الداخل ونستطيع رؤيتهم بالعين المجردة".

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن "مفاوضات جرت بين قوات سوريا الديموقراطية والتنظيم من أجل استسلام" من تبقى من مقاتلي التنظيم محاصرين.

وأضاف "هناك معلومات عن صفقة لا نعلم تفاصيلها حتى الآن".

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، منذ أيام من محاصرة التنظيم المتطرف في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع داخل الباغوز، المحاذية للحدود العراقية.

وأدى وجود مدنيين في الداخل، غالبيتهم من عائلات مقاتلي التنظيم، إلى تمهل قوات سوريا الديموقراطية في حسم المعركة، واتهمت التنظيم باستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية".