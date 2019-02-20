استقالة 3 نواب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين

أعلن ثلاثة نواب محافظين يؤيدون تنظيم استفتاء ثانٍ حول بريكست، اليوم الأربعاء، استقالتهم من الحزب الحاكم لمعارضتهم للنهج الحكومي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت آنا سوبري وهيدي آلن وساره وولاستون في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشرت على تويتر نية الانضمام إلى "المجموعة المستقلة" التي أسسها الإثنين سبعة نواب عماليين استقالوا من حزبهم.

ويأتي هذا فيما تتوجه ماي مجدداً إلى بروكسل الأربعاء سعيًا لإجراء تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

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