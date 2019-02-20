الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

صادقت ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء" في بلدية القدس المحتلة على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في أرجاء مدينة القدس المحتلة. وكشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المصادقة تشمل بناء 464 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" و480 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات يوفيل" و375 في مستوطنة "كريات مناحم" .

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