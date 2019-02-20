بوتن يتهم واشنطن باختلاق "اتهامات خيالية" للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة باستخدام "اتهامات خيالية" للانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، ما دفع روسيا إلى تعليق مشاركتها في هذا الاتفاق، الذي يعود تاريخ إبرامه إلى الحرب الباردة.

وصرّح بوتين، في خطابه السنوي أمام مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، "كان ينبغي على شركائنا الأميركيين قول الأمور بصدق، بدلاً من استخدام اتهامات خيالية بحق روسيا لتبرير انسحابهم الأحادي من المعاهدة".

وأضاف بوتن أن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.

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وأشار، في خطابه السنوي أمام البرلمان، إلى أن روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ رداً على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

لكنه قال إن رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازماً، مضيفا أنه يتعين على صناع السياسة الأميركيين حساب المخاطر قبل أي خطوة.