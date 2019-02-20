رئيس الوزراء الهندي وولي العهد السعودي يشهدان توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة

استقبل رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي في قصر حيدر أباد في نيودلهي، اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول ولي العهد السعودي لقصر حيدر أباد التقطت الصور التذكارية.

بعد ذلك عقد اجتماع ثنائي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند، نقل خلاله ولي العهد السعودي، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لفخامته، فيما حمله رئيس وزراء الهند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

ثم عقد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند اجتماعاً موسعاً جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

إثر ذلك وبحضور ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند .

كما تم الإعلان عن انضمام المملكة العربية السعودية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.