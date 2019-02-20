مصر: تنفيذ الإعدام بحق 9 مدانين بقتل النائب العام هشام بركات

أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية بأن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وقال المصدر ، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء ، إنه تم تنفيذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم، وحضر تنفيذ الحكم عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون .

وقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات في 29 يونيو 2015 من جراء تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة في طريق يسلكه عند ذهابه من منزله إلى مقر عمله.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر الماضي حكماً بتأييد الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

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