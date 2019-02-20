الأمن الروسي يبحث تمديد احتجاز أميركي متهم بالتجسس

قالت متحدثة باسم محكمة اليوم الأربعاء إن جهاز الأمن الاتحادي الروسي طلب من محكمة في موسكو مد فترة احتجاز جندي مشاة البحرية الأميركي السابق بول ويلان المتهم بالتجسس. بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس.
واُعتقل ويلان، الذي يحمل جواز سفر أميركياً وبريطانياً وكندياً وأيرلندياً، في غرفة فندق بموسكو يوم 28 ديسمبر. وينفي الاتهامات الموجهة له.
وقالت إنترفاكس إن المحكمة قضت في نهاية ديسمبر باحتجاز ويلان حتى يوم 28 فبراير.
ويريد جهاز الأمن الاتحادي مد احتجازه حتى 28 مايو.
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