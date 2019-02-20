رئيسة تايوان: لن نقبل باتفاق سلام مع الصين يقوض سيادتنا

قالت رئيسة تايوان تساي انج وين لأعضاء بالبرلمان الأوروبي يزورن تايبيه اليوم الأربعاء إن تايوان لن تقبل بأي اتفاق سلام مع الصين يقوض سيادة البلاد والديموقراطية.

وأضافت تساي في مؤتمر صحفي مع الأعضاء، بقيادة رئيس مجموعة الصداقة التايوانية بالبرلمان الأوروبي وارنر لانجين، إنه من غير المرجح أن يتم إجراء مفاوضات مع بكين عقب مقترح طرحته المعارضة مؤخرا.

ونقلت وسائل إعلام عن تساي القول إنه على الصين التخلي عن عدائها العسكري لتايوان بالإضافة إلى فكرة فرض إطار " صين واحدة ونظامان".

وأضافت تساي، التي أعلنت أمس الثلاثاء أنها سوف ترشح نفسها مجددا في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، " تايوان لن تقبل بأي اتفاق سياسي يمحو أو يقوض سيادتها وديمقراطيتها".

وكان وو دين ينه، رئيس الحزب القومي الصيني المعارض، قد قال الأسبوع الماضي إن حزبه سوف يوقع اتفاقية سلام مع بكين إذا تولى الرئاسة في يناير 2020 .