قتلى وجرحى في غارة على "طالبان" بشمال أفغانستان

قُتل وأصيب 14 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، من بينهم اثنان من قادة الحركة، خلال غارات جوية لسلاح الجو الأفغاني في إقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال في بيان أنه تم تنفيذ الغارات الجوية في منطقة جارزيوان أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن طائرات "سوبر توكانوس إيه29-" التابعة لسلاح الجو الأفغاني نفذت أربع غارات جوية في قرية "علي آباد" حوالي الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن مقتل عشرة مسلحين وإصابة أربعة آخرين.

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