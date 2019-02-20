مون وترامب يعقدان محادثات هاتفية قبيل القمة مع كوريا الشمالية

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من أجل مناقشة سبل التعاون بين البلدين لإنجاح القمة الثانية المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس. وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري، كيم أوي كيوم في بيان صحفي، بأن الرئيس الكوري الجنوبي أجرى مباحثات عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي لمدة 35 دقيقة في الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء.

وأثنى مون خلال المكالمة الهاتفية على ترامب لجهوده الدبلوماسية المستمرة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما أعرب عن أمله في أن تشكل القمة الثانية بين واشنطن وبيونج يانج نقطة تحول حاسمة من خلال إعداد خطط مفصلة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الأولى في سنغافورة في يونيو الماضي.

وأضاف المتحدث أن مون عرض تقديم مساعدة كوريا الجنوبية في توفير إجراءات مناسبة تتوافق مع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، من أجل تخفيف العبء عن الولايات المتحدة، حيث قال مون إن سول مستعدة للاضطلاع بأي دور قد يطلبه ترامب بما في ذلك مشروعات السكك الحديدية والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

ومن جانبه شرح ترامب للرئيس الكوري الجنوبي تفاصيل الاستعدادات لقمة "هانوي"، والمفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج، وقال إنه يتوقع حدوث تقدم كبير في تلك القمة.