الهند تدرس شراء 21 طائرة روسية من طراز "ميج 29"

طائرة روسية وكالات: قال نائب مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني أناتولي بونشوك إن الهند تدرس شراء ما لا يقل عن 21 طائرة روسية من طراز (ميج 29). من طراز (ميج 29).

وأضاف بانشوك - للصحفيين في معرض ايرو انديا 2019 (معرض الطائرات الجوية الذي يعقد في بنجالور جنوب الهند) - "إنهم يطلبون معلومات. في الوقت الحالي يتعلق الأمر بـ 21 طائرة. مهتمين بأسعارهم، وقد تزيد هذه الكمية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

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