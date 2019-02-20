روسيا: إملاء شروط على موسكو لعقد اجتماع بين بوتين وترامب تأتي بنتائج عكسية

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن محاولات إملاء أي شروط على موسكو لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأتي بنتائج عكسية.
وردا على سؤال لماذا رفض الجانب الأمريكي بعد قمة هلسنكي الاجتماع بين الرئيسين، قال ريابكوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن أسباب عدم إجراء اتصالات
وقال ريابكوف "يجب أن يفهموا أن محاولات إملاء أي شروط علينا تأتي بنتائج عكسية".
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