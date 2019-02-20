روسيا: إملاء شروط على موسكو لعقد اجتماع بين بوتين وترامب تأتي بنتائج عكسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن محاولات إملاء أي شروط على موسكو لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأتي بنتائج عكسية.

وردا على سؤال لماذا رفض الجانب الأمريكي بعد قمة هلسنكي الاجتماع بين الرئيسين، قال ريابكوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن أسباب عدم إجراء اتصالات

جديدة بعد هلسنكي تكمن في الفوضى الداخلية في واشنطن، عندما تكون هناك قوى إظهار أي اتصال مع الجانب الروسي على أنه أمر يستحق الشجب.وقال ريابكوف "يجب أن يفهموا أن محاولات إملاء أي شروط علينا تأتي بنتائج عكسية".