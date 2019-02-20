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ولي العهد السعودي: استثمارات بـ100 مليار دولار في الهند خلال عامين

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محمد بن سليمان
وكالات:

أكد ولي العهد السعودي الأمير ، اليوم الأربعاء، أن الرياض ونيودلهي يضعان كل الاستراتيجيات والخطط اللازمة لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تسعى لمزيد من الاستثمارات في الهند بقيمة 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وقال ولي العهد السعودي -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أذاعته قناة "العربية"- إن

العلاقة بين الهند والسعودية تمتد لآلاف السنين والفرص بين بلدينا كثيرة جدًا وهناك الكثير من المصالح سواء في مجال الطاقة والزراعة والتقنية والثقافة والاقتصاد، مضيفًا أن رئيس الوزراء الهندي قام بزيارة للسعودية في عام 2016 وتكللت بمزيد من نجاحات تحققت خلال عامي 2017 ـ 2018 أهمها الاستثمار في

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مجال التكرير والبتروكيماويات بحجم 44 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن السعودية ليست فقط دولة تبيع النفط ولكننا نستثمر أيضا في التكرير وصناعة البتروكيماويات، واتفقنا على عدة نقاط تجعل من الهند مركزًا إقليميًا مهمًا لتوزيع النفط، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي تم استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية.
وأشار إلى أن السعودية والهند تواجهان تحديات متشابهة أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون في المجالين الاستخباراتي والسياسي مع الهند للعب دور أفضل لمستقبل أكثر أمانًا.
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