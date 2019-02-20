ولي العهد السعودي: استثمارات بـ100 مليار دولار في الهند خلال عامين

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن الرياض ونيودلهي يضعان كل الاستراتيجيات والخطط اللازمة لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السعودية تسعى لمزيد من الاستثمارات في الهند بقيمة 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وقال ولي العهد السعودي -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أذاعته قناة "العربية"- إن
وأضاف أن السعودية ليست فقط دولة تبيع النفط ولكننا نستثمر أيضا في التكرير وصناعة البتروكيماويات، واتفقنا على عدة نقاط تجعل من الهند مركزًا إقليميًا مهمًا لتوزيع النفط، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي تم استثمار 10 مليارات دولار في مجال التقنية.
وأشار إلى أن السعودية والهند تواجهان تحديات متشابهة أولها التطرف والإرهاب وأمن المحيط الهندي، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون في المجالين الاستخباراتي والسياسي مع الهند للعب دور أفضل لمستقبل أكثر أمانًا.
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