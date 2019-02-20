وزير خارجية روسيا: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يدخل المرحلة النهائية

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية دخلت المرحلة الختامية.
وقال لافروف - في مؤتمر مكرس لذكرى وفاة الدبلوماسي الروسي، مبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السابق فيتالي تشوركين - "أصبح نجاحا دبلوماسيا كبيرا إجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير 2018، على أساس
يذكر أن الدول الثلاث الضامنة للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) أكدت عزمها على تسهيل
وكان بيدرسن قد قام بزيارة إلى روسيا حيث ناقش مع مسؤولين روس التسوية السياسية للأزمة السورية، كما أعرب خلال الزيارة، عن ثقته بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا في حل النزاع في سوريا.
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