ألمانيا تستضيف الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب المهني مارس المقبل

الملتقى العربي الألماني

وكالات:

تنظم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع iMOVE والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني (BIBB) الملتقى العربي الألماني الثامن للتعليم والتدريب المهني فى الفترة من 27-28 مارس المقبل، وذلك بهدف تعزيز التعاون الواعد بين شركاء الأعمال الألمان والعرب في قطاع التعليم والتدريب المهني.



وذكرت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في بيان اليوم

أن الملتقى أصبح المنصة الرئيسية لتبادل المعلومات والتواصل بين الشركات والمؤسسات المختصة في مجال التعليم والتدريب المهني والجامعات والمؤسسات التعليمية في ألمانيا والعالم العربي، وسيتم تقديمه في شكل جديد في عام 2019م.



ومن المتوقع أن تشارك في الملتقى وفود من مختلف

الدول العربية لعرض تصوراتها فيما يخص التعليم والتدريب المهني، وفي نفس الوقت سوف يتيح الملتقى للجهات الرسمية وللشركات والمؤسسات الألمانية الفرصة لتقديم خبراتها وعرض إمكانياتها في هذا المجال.



جدير بالذكر أن التعاون بين ألمانيا والعالم العربي في مجال التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي شهد زخما واهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية. حيث تتميز أنظمة التعليم والتدريب المهني الألمانية بجودة عالية، كما أنها تتمتع بسمعة كبيرة في العالم.