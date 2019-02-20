ألمانيا تستضيف الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب المهني مارس المقبل

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تنظم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع iMOVE والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني (BIBB) الملتقى العربي الألماني الثامن للتعليم والتدريب المهني فى الفترة من 27-28 مارس المقبل، وذلك بهدف تعزيز التعاون الواعد بين شركاء الأعمال الألمان والعرب في قطاع التعليم والتدريب المهني.
أن الملتقى أصبح المنصة الرئيسية لتبادل المعلومات والتواصل بين الشركات والمؤسسات المختصة في مجال التعليم والتدريب المهني والجامعات والمؤسسات التعليمية في ألمانيا والعالم العربي، وسيتم تقديمه في شكل جديد في عام 2019م.
وذكرت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في بيان اليوم
ومن المتوقع أن تشارك في الملتقى وفود من مختلف
جدير بالذكر أن التعاون بين ألمانيا والعالم العربي في مجال التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي شهد زخما واهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية. حيث تتميز أنظمة التعليم والتدريب المهني الألمانية بجودة عالية، كما أنها تتمتع بسمعة كبيرة في العالم.
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