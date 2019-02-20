أستراليا تدعو مواطنيها للإدلاء بأي معلومات حول اختفاء سائحين شمال سيدني

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دعت الشرطة الأسترالية المواطنين للإدلاء بأية معلومات حول اختفاء سائحين اثنين أحدهما فرنسي منذ أمس الأول الاثنين في محاولة للعثور عليهما على أراضيها.
(21 عاما) وصديقه "هوجو بالمر" (20 عاما) في موقف للسيارات في شاطئ "شيلي" في "بورت ماكواري" بشمال العاصمة الاسترالية "سيدني" حيث ضربت أمواج عاتية هذا الشاطئ.
وذكرت اذاعة "فرانس أنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ أنه تم العثور على السيارة التي استأجرها "إرووان فيريو"
من جانبها، قالت شرطة ولاية "نيو
واعلنت السلطات الاسترالية أن عمليات التفتيش الجوية والبحرية توقفت لكنها ستستمر على الساحل خلال الأيام القليلة القادمة.
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