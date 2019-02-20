فنزويلا تغلق الحدود البحرية مع 3 جزر جنوب البحر الكاريبي

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أغلقت فنزويلا حدودها البحرية مع جزر "أروبا" و"كوراساو" و"بونير" الواقعة جنوب البحر الكاريبي وولاية "فالكون" الواقعة غربي البلاد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل البلاد.
وأكد الأدميرال "فلاديمير كوينتيرو" ممثل الحكومة الفنزويلية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"
وكان الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" قد رفض السماح للشاحنات التي تحمل
وتشهد فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة "خوان جوايدو" - في 23 من شهر يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا ، فيما انتقد مادورو التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
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