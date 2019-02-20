"أبوالغيط" فى دبلن من أجل القضية الفلسطينية

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في اجتماع عقد بـ"دبلن" في أيرلندا، أمس الثلاثاء، لمناقشة كيفية إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسبل الكفيلة بحشد الإرادة الدولية لدعمِ حل الدولتين باعتباره الصيغة الواقعية والوحيدة للوصول إلى تسوية دائمة وعادلة ومن ثم تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الاجتماع الذي عقد مستوي وزراء الخارجية شهد حديثًا صريحًا حول خطورة استمرار الموقف الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قابليته للاستمرار؛ مشيرًا إلى أن المجتمعين خلصوا الي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته حيال الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية، وكذلك إزاء ما يتعرض له حل الدولتين من تشكيك ومحاولات للالتفاف عليه.