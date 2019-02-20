الشيوخ الإيطالي يرفض إجراء تحقيق ضد وزير الداخلية لمنعه 150 مهاجراً بالدخول

ذكرت وسائل إعلام، أن لجنة في مجلس الشيوخ الإيطالي، صوتت الثلاثاء، برفض إجراء تحقيق في اتهامات بالخطف ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني بسبب قراره منع دخول 150 مهاجرا ظلوا عالقين على متن سفينة لمدة 5 أيام في أغسطس/آب الماضي.

وجاء التصويت بإجمالي 16 صوتا في مقابل 6 أصوات.. ويتزعم سالفيني أيضا حزب الرابطة اليميني الشريك في الائتلاف الحكومي مع حزب حركة (5-نجوم) المناهض للمؤسسات.

وأظهرت هذه القضية انقساما داخل الحكومة وخصوصا داخل حركة (5-نجوم) التي اكتسبت تأييدا بفعل تعهداتها بشفافية السياسات الإيطالية وانتقاداتها اللاذعة لمحاولات برلمانية سابقة لوقف إجراءات قضائية ضد أعضاء في البرلمان.

وطلب مدعون في صقلية السماح لهم بالتحقيق مع سالفيني بتهم إساءة استغلال السلطة والخطف فيما يتعلق بقضية هؤلاء المهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن السفينة "ديتشوتي" التابعة لحرس الحدود.

وعندما تولى سالفيني منصبه في يونيو/حزيران الماضي، تعهد بمنع سفن الإغاثة الإنسانية التي تنقذ المهاجرين من الرسو في الموانئ الإيطالية.. وقال حينئذ إنه لن يسمح برسو سفن المهاجرين إلا إذا وافق شركاء أوروبيون آخرون على استقبالهم.

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وفي حالة السفينة ديتشوتي، سُمح للمهاجرين بالنزول منها بعدما عرضت ألبانيا وأيرلندا استقبال عدد منهم، كما وافقت الكنيسة الكاثوليكية على تحمل مسؤولية الباقين منهم دون أن يتحمل دافع الضرائب أي تكلفة لذلك.

وأجرى لويجي دي مايو زعيم حركة (5-نجوم) تصويتا على الإنترنت شارك فيه المؤيدون الرئيسيون للحركة يوم الإثنين.. وجاءت نتيجة التصويت فيه بنسبة 59% لصالح حماية سالفيني.. وقال أعضاء لجنة مجلس الشيوخ المنتمون للحركة إنهم سيلتزمون بنتيجة تصويت المؤيدين للحركة.

وبعد التصويت بلجنة مجلس الشيوخ اليوم، قال عضو اللجنة السناتور ماريو ميكيلي جياروسو المنتمي لحركة (5-نجوم) "وفرنا الضمانة لهذه الحكومة حتى تستمر في عملها".

وأمام القاعة التي اجتمعت فيها اللجنة، وقف مشرعون ينتمون للحزب الديمقراطي المعارض رافعين لافتات ومرددين هتافات منددة بالقرار.

كانت السفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين أنقذت 190 مهاجرا في 15 و16 أغسطس/آب الجاري في مياه البحر المتوسط، وقد أتت بهم إلى مرفأ كاتانيا في صقلية، لكن الحكومة منعت الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين من النزول منها؛ بسبب عدم التزام الاتحاد الأوروبي استقبال عدد منهم.