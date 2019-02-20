بريطانيا توسع مناطق حظر الطائرات المسيرة مارس المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، بدء تطبيق مناطق حظر الطائرات بدون طيار ضمن مسافة 5 كيلومترات من المطارات، الشهر المقبل، وذلك بعد أن تسببت عمليات تحليق غامضة لطائرات مسيرة اضطرابا كبيرا في حركة النقل في مطاري هيثرو وجاتويك.

وذكرت وزارة النقل البريطانية إن المنطقة الموسعة ستحمي بشكل أفضل مطارات المملكة المتحدة من الذين يسيئون استخدام طائرات مسيرة وسيبدأ تطبيقها في 13 مارس/آذار.. مؤكدة أنها أن سلسلة متاجر الإلكترونيات جيسوبس ستعاونها، لزيادة الوعي لدى العامة.

ولفتت إلى أن الحكومة ستقوم بصياغة قانون يمنح ضباط الشرطة صلاحيات تسمح لهم بتوقيف وتفتيش أشخاص يشتبه في استخدامهم طائرات مسيرة بشكل مؤذٍ، كما أن التشريع الجديد سيتيح للشرطة الوصول إلى بيانات إلكترونية مخزنة على طائرات مسيرة من دون الحصول على إذن.

ويحظر القانون البريطاني تحليق الطائرات المسيرة في نطاق كيلومتر من حدود المطارات في المملكة المتحدة، ويعاقب القانون على تعريض طائرة للخطر بتلك الطائرات المسيرة بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.

وتسببت عمليات تحليق غامضة قبيل عيد الميلاد بفوضى في حركة الطيران لعشرات آلاف المسافرين في مطار جاتويك بعد تعليق رحلات 3 أيام.. كما علق مطار هيثرو -أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما- جميع رحلاته المغادرة نحو ساعة الشهر الماضي بعد تحليق طائرة مسيرة.