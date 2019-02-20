16 ولاية أمريكية تقاضي ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن

رفعت كاليفورنيا و15 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للطعن على إعلانه حالة طوارئ وطنية.

ورفعت مجموعة الولايات بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا أمس الأول، وقال بيسيرا في بيان: «نقاضي الرئيس ترمب لمنعه من سلب أموال دافعي الضرائب التي يخصصها الكونجرس بشكل قانوني لصالح شعوب ولاياتنا»، وأضاف بيسيرا لشبكة (إن بي سي) «يتمتع الرئيس بسلطة واسعة، إلا أنه ليس لديه سلطة انتهاك الدستور».

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وقال بيسيرا وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان: إن ادعاءات ترمب بأن هناك أزمة على الحدود الجنوبية ليس لها أساس واقعي، وأنها ذريعة لتحويل الأموال لتمويل بناء جداره، وأضاف «الرئيس ترمب يعامل حكم القانون بازدراء تام، إنه يعلم أنه لا توجد أزمة حدود، هو يعلم أن قيامه بإعلان حالة الطوارئ غير مبرر، وهو يقر أنه سيخسر هذه القضية على الأرجح في المحكمة».

وأعلن ترمب حالة طوارئ وطنية الجمعة الماضية لتخط الكونجرس وتأمين الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب دعوى رفعتها منظمة بابليك ستيزن التقدمية غير الربحية يوم الجمعة في محكمة اتحادية جزئية بواشنطن، نيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس ومتنزه فرونتيرا أودوبون سوسايتي الطبيعي في ريو جراندي فالي.