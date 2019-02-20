تعاون سعودي مصري في التصدي لممولي الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب في القاهرة أمس، مع نظيره المصري المستشار نبيل صادق، تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ويشارك المعجب في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحمل عنوان «تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، وتنظمه النيابة العامة المصرية على مدار ثلاث أيام بداية من أمس، بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وكانت السعودية عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي خلف عددا من القتلى والجرحى، وأكد مصدر بوزارة الخارجية رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق.