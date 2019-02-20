آبي: سأطلب من ترمب إثارة قضية المختطفين مع كيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس أنه سوف يطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إثارة قضية المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية عندما يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الأسبوع المقبل، ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن آبي القول إنه سوف يناقش هذه المسألة مع ترمب في مكالمة هاتفية، من المتوقع أن تتم اليوم.

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وقال آبي لأقارب اليابانيين المختطفين إنه يريد «نقل أفكاره حول كيفية حل هذه المشكلة للرئيس ترمب عندما يجريان مباحثات هاتفية»، وأضاف «أريد أن ينقل ترمب هذه الأفكار لكيم جونج أون».

وكان عملاء كوريون شماليون اختطفوا 17 يابانيا، معظمهم في العشرينات من عمرهم، في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وعاد منهم خمسة عام 2002، وترفض اليابان القبول بتصريح كوريا الشمالية بأن الباقين لقوا حتفهم.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي ترمب وكيم جونج أون في هانوي يومي 27 و28 فبراير الحالي.