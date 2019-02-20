الحوثي يحتجز شاحنات الغذاء الأممية.. وانتفاضة القبائل تتسع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عدن، الحديدة، حجة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استماع للإحاطة التي يقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن اليمن، وتنفيذ اتفاق السويد الموقع بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي بشأن وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار للمراقبين الأممين في الحديدة، وسط تصعيد حوثي وخروقات ميدانية مستمرة في الحديدة.

وفي السياق أكد تقرير خبراء الأمم المتحدة إحكام ميليشيات الحوثي قبضتها الأمنية والعسكرية على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مناطق سيطرتها، وقلصت من نفوذ قيادة المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل الرئيس السابق صالح.

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في غضون ذلك تواصل ميليشيات الحوثي لليوم الثالث عشر على التوالي احتجاز عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بمحافظة إب دون أي تنديد أو احتجاج أممي على هذه العمليات.

ميدانيا، اتسعت رقعة الانتفاضة القبلية ضد ميليشيات الحوثي في مناطق كشر بمحافظة حجة لتشمل «المندله وجبل جمانة» في بني رسام بمديرية كشر، و»النيد وسوق دوبع» في مديرية افلح الشام، وسط، معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي التي تواصل حشد عدد كبير من مقاتليها إلى المنطقة.

وكشف مصدر ميداني أن هناك عمليات إنزال عسكري لمساعدة قبائل حجور في مواجهة ميليشيات، وأكد المصدر أن قبائل حجور شكلت للحوثيين في الفترة الأخيرة خطورة، بعد خساراتها الكبيرة في الحديدة وحرض وحيران وميدي، فأصبح الحوثيون يحسون بخطورة الوضع بالنسبة لبقاء قبائل حجور قوة محسوبة للشرعية.

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