شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اجتماعات للجنة الشئون العربية لبحث العلاقات المصرية الكويتية وأوضاع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، 5 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل، تبدأ باجتماع السبت لاستمرار عرض تقرير اللجنة الفرعية للسودان وما اتخذته من إجراءات على أعضاء لجنة الشئون العربية.

فيما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأحد لنظر العلاقات المصرية الكويتية، وما قد يستجد من أعمال، بالإضافة إلى عقد اجتماعين يوم الاثنين لمناقشة أخر تطورات الوضع فى فلسطين .

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر قاعة الاستماع بمبنى الرى بمجلس النواب.