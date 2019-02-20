شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وكيل مجلس النواب يلتقى أعضاء الحوار المصرى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الأربعاء، السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، مع أعضاء الحوار المصرى الأمريكى، برئاسة القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

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وكان أعضاء الحوار المصرى الأمريكى قد التقوا يوم الاثنين الماضى، بالمفتى، وقال القس أندريه رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات القوية التى نعتز بها مع فضيلة المفتى، وأهميتها لنشاط برنامج الحوار المصرى الأمريكى، بمنتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال زكي، إن جولات الحوار السابقة حققت نجاحا كبيرا خلال جلسات العمل التى استمع فيها كل طرف لرؤية الطرف الآخر، والتى جرى من خلالها تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة حول طبيعة الواقع المصرى والأمريكى لدى الطرفين، لا سيما عقب ثورة 30 يونيو، كما أكد على أن مثل هذة اللقاءات الرسمية التى عقدت مع عدد من المسئولين المصريين والأمريكيين ساهمت فى بناء الثقة من أجل العيش المشترك.