مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا يحذر من الاصار "أوما"

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في ​أستراليا​ أن ال​إعصار​ "أوما" بلغ الفئة الثالثة محذراً من أنه قد يتسبب بأحوال جوية قاسية في القارة بعد أن ضرب جزر ​المحيط الهادئ​.

وفي الساعات الباكرة الأربعاء، هبّت رياح بلغت سرعتها 185 كيلومتراً في الساعة ما يساوي تقريباً سرعة الرياح التي تهبّ أثناء إعصار من الفئة الأولى.

ويتقدم الإعصار حالياً قبالة السواحل الأسترالية وقد ضرب كاليدونيا الجديدة حيث أدت الرياح العاتية إلى قطع الكهرباء وإتلاف المحاصيل واقتلاع الأشجار وإغلاق ​المدارس​ والشركات.

وأفادت وكالة الأمن المدني في كاليدونيا الجديدة الثلاثاء أن ​التيار الكهربائي​ انقطع عن ثلاثة آلاف شخص كما لحقت أضرار بعشرات أبراج ​الاتصالات​