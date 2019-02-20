غوايدو: دول أوروبية وعدت بتخصيص مساعدات لفنزويلا بقيمة 18 مليون دولار

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، أن دولا أوروبية وعدت بتخصيص 18 مليون دولار مساعدات إنسانية لبلاده. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن غوايدو قوله، انه "بعد اجتماعنا مع سفراء أوروبيين نعلن عن مساهمة تبلغ 18 مليون دولار تخصصها كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لمساعدة بلادنا إنسانيا.. شكرا على دعمكم.. نضالنا من أجل حياة مئات الآلاف من الفنزويليين".

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