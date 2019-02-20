وزير الخارجية الكوبية نفى بشكل قاطع وجود قوات من بلده في فنزويلا

نفى وزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز، وجود قوات كوبية في ​فنزويلا​.

وشدّد في مؤتمر صحفي في ​هافانا​، على أنّ "اتهامات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بوجود قوات كوبية خاصّة في فنزويلا، هي افتراء. حكومتنا تنفي ذلك بطريقة حاسمة وقاطعة". ولفت إلى أنّ "دعوتنا هي وقف الغزو العسكري الأميركي لفنزويلا".

يُذكر أنّ الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى الاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، بعدم استخدام العنف ضدّ المعارضة. ومن جانبه، أعلن مادورو أنّه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة بأنّه "دمية في يد الولايات المتحدة".